У РНБО розповіли, що стримує Росію від розгортання нового етапу військової агресії проти України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Як заявив Турчинов, засідання Ради безпеки Російської Федерації є продовженням розкрутки брудної провокації проти України, що розпочали вчора ФСБ Росії та президент РФ Путін.

Секретар РНБОУ висловлює переконання, мета таких дій очевидна - перекреслити мирний шлях припинення агресії та звільнення окупованих територій, посилити ескалацію та створити передумови для загострення конфлікту і подальших агресивних дій Росії.

«Єдине, що сьогодні стримує розгортання нового етапу військової агресії проти нашої країни, - це розуміння кремлівським керівництвом неминучості великих втрат від протистояння з нашою армією», - вважає Турчинов.

«Сьогодні наші Збройні сили, Національна гвардія та інші військові формування - це головний фактор стримування агресії Путіна проти України», - зазначив секретар РНБО, наголосивши, що це також головний аргумент збереження безпеки в Європі.

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«Саме тому необхідно належно підтримувати та фінансувати нашу армію та, незважаючи на протидію багатьох популістів і зрадників з депутатськими мандатами, забезпечити виконання оборонного бюджету поточного року і сформувати гідний бюджет сектору безпеки та оборони на наступний рік», - переконаний Турчинов.

«Наші вороги мають розуміти, що вони ніколи не поставлять Україну на коліна», - резюмував він.