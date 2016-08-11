Провокація у Криму: Путін дав сигнал, що хоче вирішити майбутнє України без участі Києва – західні експерти

Про це за підсумками вчьорашної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна заявив Сем Ґрін, директор Інституту дослідження Росії у Королівському коледжі Лондона, пише «Голос Америки».

"Москва знову почала ставити під сумнів легітимність Порошенка, непрямо визнала ДНР та ЛНР. Доля України буде вирішуватись Москвою із Заходом, особливо з Вашингтоном, без участі Києва. Байдуже чи йдеться про Донбас, чи Карабах, приорітетом Москви є замороження конфлікту і плювати на правові аспекти", - відзначив Ґрін у серії повідомлень у Twitter.

Як відомо, 10 серпня ФСБ Росії заявили про попередження у Криму терактів буцімто підготовлених ГРУ Міноборони України. Повідомлялось про вогневий контакт із групою українських диверсантів 7-го серпня поблизу Армянська у Криму в результаті якого загинув співробітник ФСБ Росії. Пізніше у ході іншої "спроби прориву" до Криму загинув російський військовослужбовець.

Сем Ґрін також побачив у заяві Путіна про вихід із Нормандського формату можливі ознаки готовності Путіна піти на "структурний конфлікт" із Заходом.

Читайте такожПайетт про "українських диверсантів" у Криму: Росії не вдалося обдурити США"Кінець Нормандського формату означає кінець Мінського процесу, але кінець Мінського процесу не означає кінець санкцій, адже останні доведеться прив'язувати до чогось іншого. Завершення Мінського процесу може стати прологом до боротьби за нові умови щодо санкцій, що може призвести до того, що взагалі зникнуть критерії їх зняття. Для Путіна це ризикована гра, хіба що він ставить за мету структурний конфлікт із Заходом", - відзначив у серії повідомлень експерт.

У ході прес-конференції у середу Вірменії Путін заявив, що Росія не залишить без уваги загибель двох російських силовиків та відзначив, що акція, яку Москва приписує Києву, була покликана "відволікти увагу власного народу від жалюгідного стану економіки, від жалюгідного становища значної кількості громадян своєї країни".

Україна категорично відкидає звинувачення озвучені Росією. Цілий ряд міжнародних експертів та дипломатів вбачають в останніх подіях провокацію, покликану виправдати агресію проти України.