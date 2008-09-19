БЮТ вимагатиме від Яценюка підписати заветовані Ющенком закони

Президент заветував та повернув у парламент закони, прийняті Верховною Радою 2-5 вересня. У Блоці Юлії Тимошенко називають це ветування неконституційним. І вже у п`ятницю фракція БЮТ вимагатиме, щоб закони підписав спікер Ради Арсеній Яценюк. Про це в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від БЮТ Андрій Портнов.

"Я хотів проінформувати вас про те, що зараз я виїзжав із Верховної Ради України і тільки зараз до апарату Верховної Ради поступили ці документи з вето Президента.... Але я хотів би вам сказати, що це повторне вето, яке не передбачено Конституцією - тобто Президент почав діяти в неконституційний спосіб", - заявив Портнов.

Нагадаємо, на початку вересня парламент проголосував за кілька законів, які суттєво обмежують повноваження Президента. Зокрема, йдеться про зміни до законів про Кабінет міністрів, СБУ та Конституційний суд. Водночас, Віктор Ющенко заявив, що вважає ці закони неконституційними і має намір накласти на них вето.