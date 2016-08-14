Росія особливо відповідальна за уникнення ескалації щодо Криму – МЗС Норвегії

Про це 13 серпня заявив міністр закордонних справ Норвегії Бьорге Бренде, реагуючи на звинувачення російської сторони проти України у підготовці диверсійних акцій в Криму, повідомило Міністерство закордонних справ України у Facebook.

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«Норвегія солідарна з рештою світового співтовариства щодо міжнародно-правового статусу Криму. Крим є і залишатиметься частиною України. Анексія Росією Кримського півострова є порушенням міжнародного права. Росія несе особливу відповідальність за уникнення дальшої ескалації ситуації», - цитує слова Бренде МЗС України.

Міністр закордонних справ Норвегії висловив занепокоєння з приводу зростання напруженості у відносинах між Росією та Україною та закликав сторони утримуватися від заяв і кроків, які можуть призвести до дальшого загострення ситуації.

Також, за інформацією МЗС України, широкий відгук у норвезькому суспільстві отримало звернення посла України у Норвегії В’ячеслава Яцюка до українців на території Норвегії та громадян Норвегії з проханням поширювати правдиву інформацію стосовно останньої провокації Росії проти України та закликом розглянути інші заходи та ініціативи на підтримку України.

Українська громада Норвегії планує у центрі Ослo провести громадську акцію на підтримку України проти дій агресора.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Своєю чергою президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічність звинувачень Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

13 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголосив, що провокації Росії проти України у тимчасово окупованому Криму не досягли своєї мети, враховуючи реакцію на цей інцидент міжнародної спільноти.

«Наскільки мені відомо із моїх контактів і контактів моїх колег – абсолютно чітко випливає, що провокація не пройшла на міжнародному рівні. Провину на Україну ніхто не покладає», – сказав дипломат.