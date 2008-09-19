Соціологи все порахували і радять політикам йти на вибори

Дострокові парламентські вибори на сьогодні залишаються найімовірнішим сценарієм розвитку політичного процесу в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень ”Соціовимір” Сергій ТАРАН під час презентації результатів досліджень “Політична криза в Україні та електоральні настрої виборців: дострокові вибори чи нова коаліція?”.

“Дострокові вибори на сьогодні залишаються найімовірнішим сценарієм розвитку політичного процесу, разом з тим, нові перевибори принципово не змінять проблеми і ризики під час формування наступної коаліції”, - сказав С.ТАРАН.

За його словами, всім без винятку політичним силам, представленим в парламенті, на сьогодні вигідно йти на дострокові вибори, а не створювати нову коаліцію.

При цьому експерт зауважив, що найскладнішою є зараз ситуація для “Нашої України”, яка викликана тим, що за будь-яких результатів виборів, “Наша Україна” ризикує опинитись в опозиції. “Тому що з Партією регіонів вони не пішли б на союз, а з БЮТ, якби вони могли піти на союз, то зробили б це зараз”, - зазначив соціолог.

За словами С.ТАРАНА, для “Нашої України” неприйнятний варіант коаліції з БЮТ та Блоком Литвина, тому що це означатиме поступове “розчинення” цієї сили в БЮТі, оскільки в “Нашій Україні” не буде самостійної позиції, не буде можливості реалізувати свою політику, вони втратять фактично всі посади, і це стане поступовим згортанням політичного рейтингу та політичного впливу напередодні президентських виборів.

В той же час “Наша Україна” має шанс залучити до списків на дострокові вибори у ВР людей, які мають принципи заради ідей, а не заради влади. “Тому в “Нашої України” є перспектива перетворитись на розгорнутий штаб для виборів Президента України”, - сказав С.ТАРАН. Він висловив думку, що ця політична сила піде на дострокові вибори вже під іншою назвою з прив’язкою до імені діючого Президента, наприклад Блок Ющенка.

“Якщо зараз будуть проведені вибори і, власне, вони відбудуться в тому разі, якщо Президент оголосить розпуск парламенту, а коаліція не буде створена, то це додасть автоматично голоси і Віктору ЮЩЕНКУ, і “Нашій Україні”. Тому що в політології є залізобетонний закон: якщо Президент розпускає парламент, у нього рейтинг за будь-яких обставин завжди піднімається вгору”, - додав С.ТАРАН, це може бути 10-12%, що у свою чергу дасть можливість “Нашій Україні” зберегти ту кількість депутатів, які представляють її у нинішньому складі парламенту.

Крім того, експерт вважає, що Партія регіонів у випадку проведення дострокових виборів може втратити першість у ВР за кількістю депутатів, що буде серйозною стратегічною поразкою напередодні президентських виборів. Однак позитивним наслідком перевиборів для ПР буде те, що за будь-якого формату коаліції в парламенті наступного скликання вона опиниться у владі, бо без “регіоналів” буде складно утворити будь-яку коаліцію.

Для БЮТ, за словами С.ТАРАН, є перспектива покращення свого результату, якщо вибори відбудуться найближчим часом. “Але є ризики, зокрема, є страх того, що їх обіграє союз Партії регіонів і “Нашої України”, точніше навіть союз ЯНУКОВИЧА та ЮЩЕНКА. Цей союз є дуже небезпечним для БЮТ, оскільки потіснить політсилу потужним адміністративним тиском напередодні президентських виборів”, - зазначив він.

С.ТАРАН повідомив, що і Блок Литвина, і КПУ на дострокових виборах можуть покращити свій результат за рахунок тих виборців, які розчарувалися в діях В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО.

Згідно даними проведеного опитування, якби вибори відбулися негайно, то їх переможцем став би БЮТ, за який проголосували б 23,3% виборців, друге місце посіла б Партія регіонів, яка б набрала б 20,6% голосів. За “Нашу Україну” проголосували б 7,1% виборців, за КПУ – 5,2%, за Блок Литвина – 5,1%.

Решта політичних сил не змогли б подолати тривідсотковий бар’єр. Більше 1% голосів змогли б набрати всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Блок “Народна Самооборона”, Соціалістична партія України. Будуть голосувати проти всіх 10,1% виборців, а ще 12,5% виборців - не визначились.

Якщо відтоки перерахувати в мандати, то в результаті проведення дострокових виборів БЮТ отримав би 171 місце в парламенті, Партія регіонів - 151, “Наша Україна” – 52 місця, КПУ та Блок Литвина отримали б приблизно по 38 мандатів.

“Перший висновок є той, що по великому рахунку, хоча окремі політичні сили змогли б покращити свої результати і набрати більше голосів, склад нового парламенту отримав би фактично ті самі проблеми, що він має зараз. По великому рахунку – це та сама проблема утворення і ризиків коаліції...”, - підсумував С.ТАРАН.

Соціологічне загальноукраїнське дослідження було проведено центром ”Соціовимір” з 4 по 11 вересня 2008 р. Шляхом інтерв’ю було опитано 2 тис. 100 респондентів в 17-ти областях України, АР Крим та м.Києві. Похибка вибірки становить 2,2%. Дослідження здійснено на замовлення Міжнародного інституту демократій.