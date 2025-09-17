За її словами, приєднання України до Європейського Союзу "саме по собі є гарантією безпеки".

У Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу з трибуни Верховної Ради України сказала Роберта Мецола, голова Європейського парламенту.

Вона зауважила, що Європа, як і Україна, завжди хотіла миру, але він має бути справжній. "Тому ми продовжуємо тиснути щодо гарантій безпеки", - підкреслила Мецола.

Голова Європарламенту додала, що вони продовжують тиск на Росію та очікують на ухвалення 19-го пакету санкцій.

"І ми продовжуємо рухатися геть від російського газу і російської нафти. І будемо також вирішувати питання, які стосуються "тіньового" флоту", і робити це швидше", - сказала Мецола.

Крім того, вона зазначила, що приєднання України до Європейського Союзу - це "саме по собі є гарантією безпеки".

Мецола також заявила: "Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві - для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали поруч з вами кожного дня".

Гарантії безпеки для України

Як повідомлялося, раніше Радослав Сікорський, очільник Міністерства закордонних справ Польщі зауважив, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій безпеки для України. Він нагадав про "запевнення", надані Україні в рамках Будапештського меморандуму.

За словами Сікорського, мета гарантій, які наразі обговорюються, у тому, аби стримувати Москву від нової агресії. Він також зазначив, що у міжнародних відносинах "немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".

