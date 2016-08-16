Провокація Росії в Криму: Олланд і Меркель заявили про готовність допомогти у врегулюванні ситуації

Про це Олланд і Меркель заявили під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Зазначається, що Порошенко висловив глибоку стурбованість у зв’язку з нещодавньою провокацією Російської Федерації у тимчасово окупованій нею українській Автономній Республіці Крим, що призвело до різкого загострення безпекової ситуації.

За словами Порошенка, звинувачення України з боку Кремля у начебто здійсненні диверсійної діяльності на півострові покликані, серед іншого, дискредитувати Україну в очах міжнародних партнерів.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що російська сторона використала зазначену провокацію як привід для торпедування роботи у рамках «нормандського формату» та процесу імплементації Мінських домовленостей.

Своєю чергою лідери Німеччини та Франції наголосили, що невизнання тимчасової окупації Криму є їхньою незмінною позицією, яку вони не піддають жодним сумнівам.

Читайте такожВ розріз риториці Трампа: сенатор США заявив про єдність представників Конгресу у питанні анексії Криму

Співрозмовники підтвердили прихильність до спільних зусиль для врегулювання ситуації на Донбасі та у тимчасово окупованому Криму виключно політико-дипломатичними засобами і наголосили на необхідності продовження послідовної взаємодії у «нормандському форматі».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Своєю чергою президент України заявив про безглуздість і цинічність звинувачень Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

13 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголосив, що провокації Росії проти України у тимчасово окупованому Криму не досягли своєї мети, враховуючи реакцію на цей інцидент міжнародної спільноти.