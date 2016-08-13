Посол про провокації Росії в Криму: не досягли мети на міжнародній арені
Провокації Росії в анексованому Криму не досягли своєї мети, враховуючи реакцію на цей інцидент міжнародної спільноти.
Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "Громадське".
"Очевидно, що головної своєї мети Росія не досягла. Мета ця полягала в тому, щоб покласти провину на Україну, виставити її провокатором. Але ми бачимо по реакції як європейських ЗМІ так і офіційних представників, що цієї мети Росія не досягла. Це головне", – сказав він.
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За словами Кулеби, окремі "стримані" коментарі свідчать про те, що у Європі не хочуть загострення ситуацій і закликають сторони втриматись від ескалації конфлікту.
"Наскільки мені відомо із моїх контактів і контактів моїх колег – абсолютно чітко випливає, що провокація не пройшла на міжнародному рівні. Провину на Україну ніхто не покладає", – сказав дипломат.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".
У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.
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Секретар РНБО Турчинов наголосив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.
12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська.
Сьогодні у Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, що входили до складу так званої кримської "диверсійної групи".