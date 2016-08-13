Посол про провокації Росії в Криму: не досягли мети на міжнародній арені

Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "Громадське".

"Очевидно, що головної своєї мети Росія не досягла. Мета ця полягала в тому, щоб покласти провину на Україну, виставити її провокатором. Але ми бачимо по реакції як європейських ЗМІ так і офіційних представників, що цієї мети Росія не досягла. Це головне", – сказав він.

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За словами Кулеби, окремі "стримані" коментарі свідчать про те, що у Європі не хочуть загострення ситуацій і закликають сторони втриматись від ескалації конфлікту.

"Наскільки мені відомо із моїх контактів і контактів моїх колег – абсолютно чітко випливає, що провокація не пройшла на міжнародному рівні. Провину на Україну ніхто не покладає", – сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

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Секретар РНБО Турчинов наголосив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська.

Сьогодні у Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, що входили до складу так званої кримської "диверсійної групи".