Наша Україна попросила вибачення у ПР і комуністів

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО передав фракціям Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина програмні засади формування нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, передача документа відбулася сьогодні на засіданні Погоджувальної ради.

При цьому В.КИРИЛЕНКО офіційно попросив вибачення за те, що фракція не передає аналогічний документ фракціям Партії регіонів та Комуністичної партії України.

«Прошу вибачення у наших колег з Партії регіонів та КПУ, оскільки з ними ми вести переговори не можемо у зв’язку з світоглядними розбіжностями», - сказав він.