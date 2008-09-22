У Тимошенко пропонують залишити Майдан для підручників з історії

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що демократична коаліція в українському парламенті шостого скликання була останньою «помаранчевою» коаліцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив у інтерв’ю «Газеті 24», коментуючи розпад демократичної коаліції.

«Це була третя «помаранчева» коаліція і, я думаю, остання. Але ми маємо зробити висновки з цього досвіду. Головний висновок пролягає у тому, що нам необхідно завершувати будувати «помаранчеву» Україну та починати створювати Україну «синьо-жовту», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він також запропонував накласти своєрідний мораторій на «майданну» риторику і залишити Майдан українській історії. «Зараз ми живемо в іншій Україні. Подібні політичні стреси іноді навіть корисні, але за умови, якщо робити з них правильні висновки», - вважає віце-спікер.

Говорячи про зацікавленість Президента України Віктора ЮЩЕНКА у проведенні дострокових парламентських виборів, М.ТОМЕНКО припустив, що главу держави переконали у тому, що він може ще раз стати Президентом за умов, якщо стане лідером усього національно-демократичного електорату у Західній Україні і зробить усе, щоб Юлія ТИМОШЕНКО не була прем’єром на момент проведення президентських виборів.

За словами М.ТОМЕНКА, вибори – це один зі способів позбавити Ю.ТИМОШЕНКО посади. Звідси, вважає він, і риторика В.ЮЩЕНКА – віднині все, що робить уряд, розглядається крізь призму Москви – вигідно це Кремлю чи ні. «Але трагедія такого підходу полягає в тому, що нинішня антиросійська риторика ще більше ускладнює і так непрості відносини України й Росії. Згідно з останніми опитуваннями, росіяни вважають нас ворогами трохи не після американців. Окрім того, жорстка антиросійська політика зовсім не сприймається більшістю українців, як, до речі, і нові вибори», - зазначив М.ТОМЕНКО.