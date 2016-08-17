Російська версія подій у Криму є недостовірною - президент Євроради

Про це Туск написав у Twitter.

"Я мав розмову з Президентом Порошенком. У нас схожа оцінка ситуації в Криму та на Донбасі. Російська версія подій недостовірна", - заявив Туск.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

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Президент України Петро Порошенко, своєю чергою, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив він.

Наступного дня глава Української держави доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.