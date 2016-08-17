РосЗМІ розповіли подробиці затримання "українських диверсантів" в окупованому Криму

Про це повідомило близьке до розслідування обставин операції в Криму із запобігання терактів джерело, пише російське видання КоммерсантЪ.

За словами співрозмовника видання, 6 серпня ФСБ нібито отримало оперативну інформацію про те, що найближчої ночі передбачувані "пособники диверсантів" Євген Панов і Андрій Захтей готуються зустріти загін, що прибуває в районі села Суворово поруч з адмінкордоном окупованого Криму та Херсонської області.

Читайте такожКримська провокація: ані дані супутників, ані місцеві жителі не підтвердили звинувачення Кремля - Клімкін

Співробітники відділу супроводу оперативних заходів (ОСОМ) розділилися на три групи, одну з них очолив підполковник Роман Каменєв. Саме на групу, очолювану Каменєвим, близько двох годин ночі нібито вийшла група озброєних людей, які прибули з підконтрольної Україні території. За даними джерела "Ъ", проблема виникла через те, що вдень "прикордонні" райони патрулювали співробітники прикордонної служби та поліцейські РФ, і теоретично "диверсантів" можна було переплутати зі своїми.

Тому, "українським диверсантам" російський підполковник Каменєв запропонував здатися, крикнувши: "Стояти, працює ФСБ!". Однак після цього один з "диверсантів" нібито відкрив вогонь з автомата, в результаті чого згодом Каменєв помер від поранень, пише КоммерсантЪ.

За інформацією джерела видання, двоє "диверсантів" були ліквідовані, а ще трьох обеззброїли і "затримали".

Читайте такожНАТО про кримських події і звинувачення РФ на адресу України: Кремль не надав ніяких істотних доказів

Наступного дня, 7 серпня, в заболоченій місцевості біля затоки Сиваш прямо біля адміністративного кордону Херсонської області з окупованим Росією Кримом нібито вдалося виявити другу групу "диверсантів". Після окриків російських десантників невідомі нібито кинулися назад в зарості очерету і відкрили вогонь з автоматів, в результаті чого був нібито поранений і пізніше помер російський єфрейтор Сичов.

За інформацією джерела видання, всім нападникам вдалося сховатися.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готував Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

Читайте такожУ Росії заявили, що не допустять в Крим місію ОБСЄ

У свою чергу президент України заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

13 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба підкреслив, що провокації Росії проти України в тимчасово окупованому Криму не досягли своєї мети, враховуючи реакцію на цей інцидент міжнародного співтовариства.