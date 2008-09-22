Експерт: нова коаліція буде різнокольоровою - це сто відсотків

Позачергові вибори до Верховної Ради є обов’язковою умовою виходу з політичної кризи, і відбудуться вони, найімовірніше, навесні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні під час прес-конференції “Політична криза у дзеркалі громадської думки” директор Центру соціологічних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ.

“Якщо у 2007 році вибори дійсно були не обов’язковими, то зараз вони є тим самим інструментом зміни, без якого будь-який компроміс буде виглядати як змова”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, нова коаліція в парламенті буде створена без урахування ідеологічних особливостей політичних сил, однак у нинішньому скликанні це матиме вигляд змови і зради політичними силами інтересів виборців.

Саме тому, переконаний експерт, позачергові вибори мають відбутися, а їх результатом стане формування “різнокольорової” коаліції. “Нова коаліція буде різнокольоровою. Це сто відсотків”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливих термінів виборчої кампанії, А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що найімовірніше це буде перша половина 2009 року. “Як раціональна конструкція, це буде, скоріш за все, навесні”, - сказав він.

За словами політолога, “весна дає шанс на підготовку, на гру з опонентом, на списування кризи першого кварталу на уряд”.

Підтвердженням свого прогнозу експерт вважає нинішні маніпуляції політичних сил з рекламними бюджетами.

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Єдиний Центр» відмовилась від проведення рекламної кампанії. За даними газети «Дело», партія відмінила раніше прийняте рішення про розміщення близько 2 тисяч рекламних щитів по всій країні. Біг-борди були заброньовані партією на початку вересня, якраз після фактичного розвалу коаліції і обіцянки Президента оголосити дострокові вибори.