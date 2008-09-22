Тимошенко відповіла на «провокацію» Балоги

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає провокативними заяви глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з приводу підтримки БЮТ офіційного статусу російської мови.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Ю.ТИМОШЕНКО заявляє, що вона особисто та фракція БЮТ заявляла, заявляє та заявлятиме, що в Україні одна єдина державна мова – українська”, сказано у повідомленні.

Водночас заяви керівника Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ з цього приводу Ю.ТИМОШЕНКО вважає провокативними.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звинуватив БЮТ і його лідера Юлію Тимошенко у декількох зрадах блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, виборцям і принципам демократії.

Серед іншого В.БАЛОГА назвав голосування 19 вересня фракції БЮТ за законопроект про державну службу, який зобов`язує чиновників добре володіти російською мовою. Таким чином, на думку В.БАЛОГИ, у союзі з Партією регіонів і комуністами БЮТ законодавчо закріплює новий статус російської мови як офіційної мови спілкування в органах і установах влади.