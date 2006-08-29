Черномирдін візьме участь у церемонії посвячення першокурсників у студенти

1 вересня - в День Знань - відбудеться традиційна зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з молоддю, яка навчається.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства РФ в Україні, посол зустрінеться зі студентами 4-го російського акторського курсу Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого (вул. Ярославів вал, 40. Початок о 12.30).

Потім В.ЧЕРНОМИРДІН візьме участь в церемонії посвячення першокурсників Університету ім. І.Карпенка-Карого у студенти (Будинок художника, вул. Артема, 1-5. Початок о 14.00).

Акредитація проводиться в Посольстві за телефонами: 244-06-61, 244-09-63.