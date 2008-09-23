БЮТ погоджується «в основному» з програмними принципами НУ-НС

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що його політична сила погоджується «в основному» з програмними принципами, запропонованими вчора фракцією НУ-НС на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

При цьому І.КИРИЛЕНКО продемонстрував лист-відповідь до лідера фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

За словами І.КИРИЛЕНКА, «ми погоджуємося в основному з програмними принципами НУ-НС». На запитання журналістів, чи це означає, що йдеться про можливе створення коаліції між БЮТ і НУ-НС, І.КИРИЛЕНКО не дав чіткої відповіді, лише зауважив: «БЮТ з коаліції не виходив».

На уточнююче запитання, чи готовий БЮТ підтримати позицію фракції НУ-НС стосовно російсько-грузинського конфлікту, І.КИРИЛЕНКО також не дав чіткої відповіді, зазначивши, що від своїх принципів фракція БЮТ не відходить.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня партія “Народний Союз – Наша Україна” затвердила програмні принципи діяльності нової парламентської коаліції.

Ці принципи складаються з трьох розділів. Перший стосується захисту державного суверенітету. Зокрема, йдеться про засудження дій Російської Федерації проти Грузії, визнання необхідності визначення юридичного статусу перебування Чорноморського Флоту РФ в Севастополі, вироблення надійної системи дотримання національного законодавства України, забезпечення державної незалежності України шляхом входження до системи колективної безпеки НАТО.

Другий розділ стосується захисту демократії. Цей розділ передбачає відмову від внесення системних змін до Конституції протягом поточного скликання ВР та забезпечення повноцінного розвитку людини шляхом здійснення суттєвих реформ.

Третій розділ щодо захисту європейського вибору полягає у визнанні курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію як пріоритету у зовнішній політиці України.

22 вересня В.КИРИЛЕНКО передав фракціям БЮТ та Блоку Литвина програмні засади формування нової коаліції.