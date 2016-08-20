Фірташу не вдалося довести неконституційність угоди про екстрадицію між Австрією і США

Відповідне рішення було ухвалено 2 липня, повідомляє DW.

Це означає, що суд апеляційної інстанції більше не має перешкод для розгляду скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції, яким в екстрадиції Дмитра Фірташа до США відмовлено.

На період розгляду подання Фірташа у Конституційному суді апеляційний суд, згідно із процесуальними нормами, змушений був призупинити розгляд справи.

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Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро. Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

На початку квітня у США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. 30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.