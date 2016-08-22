Клімкін: після введення безвізового режиму з ЄС українці зможуть вільно їхати до майже 100 країн
Після запровадження безвізового режиму з Євросоюзом громадяни України зможуть подорожувати без віз до майже 100 країн світу.
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу на ХІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.
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"Для мене це не технічний процес можливості подорожувати в Євросоюз без візи. Для мене це визнаття приналежності України й українців до європейського проекту, до європейської традиції, до європейської ментальності. І, до речі, після отримання безвізового режиму, українці зможуть їздити без віз майже до 100 країн світу", - заявив Клімкін.
Крім того він висловив сподівання, що безвізовий режим з Євросоюзом запрацює впродовж найближчих місяців. Він зазначив, що його відомство працює над тим, щоб отримати безвізовий режим з ЄС "протягом найближчих місяців".
Довідка УНІАН. 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Євросоюзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.
19 липня Єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Хан висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджено у жовтні.