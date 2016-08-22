Клімкін: після введення безвізового режиму з ЄС українці зможуть вільно їхати до майже 100 країн

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу на ХІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Для мене це не технічний процес можливості подорожувати в Євросоюз без візи. Для мене це визнаття приналежності України й українців до європейського проекту, до європейської традиції, до європейської ментальності. І, до речі, після отримання безвізового режиму, українці зможуть їздити без віз майже до 100 країн світу", - заявив Клімкін.

Крім того він висловив сподівання, що безвізовий режим з Євросоюзом запрацює впродовж найближчих місяців. Він зазначив, що його відомство працює над тим, щоб отримати безвізовий режим з ЄС "протягом найближчих місяців".

Довідка УНІАН. 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Євросоюзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

19 липня Єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Хан висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджено у жовтні.