Порошенко підписав закон про посвідчення особи, спрямований на безвізовий режим з ЄС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Законом уточнюється перелік документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, з безконтактним електронним носієм або без такого, визначається правовий статус окремих категорій осіб. Прийняття акту передбачає внесення змін до чинних урядових та відомчих актів.

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Також законом вносяться зміни до законів «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та «Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України».

«Реалізація положень закону дозволить усунути правові прогалини в законодавстві та привести закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» у відповідність до діючого законодавства.

Даний закон був прийнятий Верховною Радою України 14 липня 2016 року.