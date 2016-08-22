Порошенко назвав нинішню діяльність СБУ найбільш ефективною за всі роки існування України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні в Києві під час вручення ордерів на квартири співробітникам СБУ.

“Сьогодні я, як головнокомандуючий, можу констатувати: ніколи за все існування України діяльність служби не була такою ефективною. Сьогодні ви з іншими військовими є фундаментом незалежності України. Сьогодні служба не є органом політичного тиску, а навпаки - службою захисту держави Україна, нашої Батьківщини”, - сказав Порошенко.

Він зазначив, що той рівень довіри суспільства, який останнім часом здобула українська спецслужба, “треба берегти як зіницю ока, бо на цій довірі будується ефективність служби”.

Читайте такожСБУ встановила рівні терористичної загрози для регіонів України: найвищий на Донбасі та в Криму

Президент вручив 190 співробітникам СБУ ключі від квартир у новому будинку на вулиці Максимовича у Києві.

За його словами, найближчим часом планується побудувати ще 4 будинки, в яких співробітникам СБУ будуть виділені ще 168 квартир. При цьому глава держави підкреслив, що вартість квадратного метру житла у новобудовах становить менш як 9 тис. грн.

При цьому президент зазначив, що соціальне забезпечення з боку держави співробітників СБУ є запорукою їх плідної роботи.

“Співробітник СБУ відчуває, що держава піклується про нього, від того на серці спокійніше і працюється легше”, - зазначив Порошенко.