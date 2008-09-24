Черновецький прихистить бомжів, бо Лев Толстой теж пішов з дому

Київ готовий надавати допомогу всім особам без певного місця проживання, які приїдуть до столиці цієї зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів, чи не побоюється влада міста, що взимку сюди з`їдуться бомжі з усієї України, знаючи, що тут їм надають безкоштовну їжу й одяг.

«Київська влада про них обов`язково піклуватиметься, так, як це прописано в Конституції», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він подякував журналісту за поставлене запитання, оскільки тепер, за його словами, завдяки трансляції брифінгу по телебаченню, люди без певного місця проживання знатимуть про допомогу, яку їм може надати столична влада.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що це громадяни України, на яких розповсюджується Конституція, і що у них розвинене відчуття справедливості.

Мер вважає неправильним називати їх бомжами, оскільки це «образливо», а слід говорити про них як про осіб без постійного місця проживання.

Він розповів, що побував у багатьох країнах світу й бачив, що «чим багатше місто, тим більше там таких людей». «Це соціальна хвороба, це хвороба суспільства», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. При цьому він нагадав, що Лев Толстой свого часу, за його словами, теж пішов із дому.