Інтерпол та Європол мають оголосити російських високопосадовців у міжнародний розшук - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

“Нанесення шкоди незалежній державі має бути підтримано міжнародними інституціями, а саме - Інтерполом та Європолом”, - сказав Луценко.

За словами генпрокурора, відповідно до процедури, названі ним сьогодні на брифінгу особи спочатку оголошуються в державний розшук на території України, потім у міждержавний, а потім у міжнародний розшук.

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Як повідомляв УНІАН, Луценко заявив, що Генпрокуратура повідомила про підозру 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ, серед яких радник президента РФ Сергій Глазьєв, міністр оборони Сергій Шойгу, заступник міністра оборони Дмитро Булгаков, начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Крім того, Луценко повідомив, що ГПУ "працює" над матеріалами для оголошення підозри президенту РФ Володимиру Путіну та прем'єр-міністру цієї країни Дмитру Медведєву.