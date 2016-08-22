Порошенко звинуватив Росію у фінансуванні євроскептиків та радикалів у низці країн ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час урочистої академії "Українці світу – Україні", присвяченій українській діаспорі в світі та 25-й річниці Незалежності України.

Звертаючись до представників діаспори, президент зауважив, що Україні необхідна їхня підтримка.

"У чому ж Україна сьогодні потребує вашої підтримки насамперед. Озирнемося навколо нас. Очевидним є стрімке зростання популярності євроскептичних, крайніх правих сил в низці країн Європейського Союзу. Вони ставлять під сумнів наріжні європейські цінності, без яких Європа не була б Європою. І частина цих ультра отримує фінансову допомогу з боку Російської Федерації. Хай то інколи символічні, інколи великі гроші, але цей знак дуже промовистий", - сказав він.

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Порошенко також зазначив, що багато впливових фахівців вважають, що під час міграційної кризи у Європі "не обходилося без руки Москви, адже Луб'янка ще за радянських часів нашпигувала Близький Схід своєю агентурою".

Президент закликав українців, які живуть в інших державах, відстоювати інтереси Батьківщини.

"До влади прагнуть і можуть прийти сили, які більше прислухатимуться до Москви, і стратегія яких неприховано полягає у всебічному умиротворенні агресора. За таких умов нам з вами, як ніколи, слід координувати зусилля, протидіяти російській пропаганді в усьому світі, розширювати коло симпатиків і друзів України", - наголосив президент.