Російський екс-міністр розповів, чи можуть економічні труднощі в РФ змінити політику щодо України

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив екс-міністр економіки Росії Андрій Нечаєв.

Він вважає, що так звана допомога Донбасу в масштабах російського бюджету незначна. "З економічної точки зору ці проблеми не вирішаться, якщо краник допомоги Донбасу буде перекритий. Конкретних сум, зрозуміло, ніхто не назве, це йде за лінією різних відомств. Але для Росії ця цифра не драматична", - запевнив політик.

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Але водночас, за словами Нечаєва, якщо буде обрано перший шлях соціально-економічної політики і для подальшого закручування гайок буде необхідність тримати російське суспільство в тонусі, - для цього потрібно, щоб конфлікт в Україні тривав.

"Це хороший ґрунт для пропаганди. Якщо все-таки буде зроблена ставка на другий шлях, то в нього входять і відновлення відносин із Заходом, і боротьба за зняття санкцій, тоді, ймовірно, ситуація в східній Україні теж поміняється", - припустив колишній міністр економіки РФ.

"Думаю, що в будь-якому варіанті критичне і вороже ставлення до нинішнього керівництва України збережеться", - підсумував він, відповідаючи на питання, чи можуть економічні складнощі в РФ змінити політику РФ щодо України.

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