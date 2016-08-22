Посол: питання безвізового режиму між Канадою та Україною - це "розмова на роки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шевченко сказав під час прес-клубу після наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні у Києві.

Зокрема, коментуючи перспективу безвізового режиму між Канадою та Україною, він зазначив, "у нас немає гарячих переможних новин у цьому напрямку зараз, і вони навряд чи з'являться найближчим часом".

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"Ми на початку дуже довгого шляху, розмова - на роки, дай Бог, щоб не на десятиліття. Але це точно станеться, ми знаємо як далі рухатися", - сказав посол.

Разом з тим він зазначив, що Канада вже покращила статистику з надання віз українцям.

"Минулого року у нас були цифри просто катастрофічні. Я нагадаю, що це було 30% відмов для українських громадян... За перший квартал 2016 року ця цифра зменшилася до 18%", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня президент України Петро Порошенко після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві заявив про досягнення домовленості про початок негайних консультацій між Україною та Канадою щодо візової лібералізації.