Україна збільшила на 50% видачу віз іноземцям

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу на ХІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Ми відкриваємо для українців світ, але відкриваємо і Україну для громадян багатьох країн. От тільки за шість місяців цього року, якщо я не помиляюся, по збільшенню видачі віз на 51%. Це свідчення того, що до нас їдуть, ми цікаві світу", - сказав міністр.

Він наголосив, що цей процес необхідно підтримувати.