Єдиний Центр у вибори не вірить, але готовий на них іти

Партія “Єдиний центр” сумнівається у проведенні в Україні дострокових парламентських виборів, але готова йти на них самостійно.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив лідер партії Ігор КРІЛЬ.

“Про дострокові вибори говоримо обережно, бо слабо віримо, що вони відбудуться”, – сказав І.КРІЛЬ і додав, що коли вибори стануть фактом, тоді й слід буде говорити про формат участі в них “Єдиного центру”.

Разом з тим І.КРІЛЬ розповів, що 23 вересня відбулось засідання президії партії, на якому обговорювали політичну ситуацію в країні. За словами лідера “Єдиного центру”, переважна більшість учасників засідання висловилась за те, щоб у разі проведення виборів партія йшла на них окремо. “Єдиний центр” готовий йти окремо, але рішення буде ухвалювати з’їзд партії”, – сказав І.КРІЛЬ.