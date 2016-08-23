Радник Путіна відповів на публікацію прослуховування його розмов про Крим і "Новоросію" (аудіо)

Він назвав "маячнею" повідомлення Генеральної прокуратури України про його причетність до злочинів проти територіальної цілісності України й розв'язування війни проти цієї країни, передає РБК.

"Я маячню нацистських злочинців коментувати не буду", - сказав Глазьєв.

Читайте такожУ розвідці пояснили, чим радник Путіна займався у проекті "Новоросія" (відео)

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня ГПУ оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язування агресивної війни проти України. Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець у організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що радник президента РФ Володимира Путіна Сергій Глазьєв займався економічною частиною проекту "Новоросія".

Раніше директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін назвав опубліковані ГПУ записи розмов про Крим і "Новоросію", які вів радник Путіна Сергій Глазьєв, "компіляцією і підтасовуванням".