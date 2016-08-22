У розвідці пояснили, чим радник Путіна займався у проекті "Новоросія" (відео)

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, передає Еспресо.TV.

"Глазьєв особисто розробляв рекомендації російському керівництву щодо стану економіки в так званих Донецькій та Луганській народних республіках", - сказав Скібіцький.

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За його словами, йшлося про можливу кооперацію між Україною, окупованими районами Донбасу та Росією. Такі рекомендації Глазьєв готував до середини 2015 року.

Раніше Генпрокуратура України оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язання агресивної війни проти України. Судячи з відеозапису, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець в організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.