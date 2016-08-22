ГПУ оприлюднила докази причетності радника Путіна до війни в Україні (аудіо)
Генпрокуратура України оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язання агресивної війни проти України.
Про це повідомили у прес-службі ГПУ.
Судячи з відеозапису, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець в організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.
Так, з'явилися фрагменти розмови Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним.
"Затулін доповідає Глазьєву про те, що виїжджає до АР Крим з метою контролю за призначенням до самопроголошеного уряду так званої Республіки Крим довірених осіб, які сприятимуть подальшій окупації півострова", - йдеться у повідомленні ГПУ.
Пізніше радник Путіна віддавав так званому "главі" Криму Аксьонову вказівки щодо організації "референдуму" на півострові.
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Крім того, як чути на аудіо, Глазьєв із Затуліним обговорював фінансування масових заворушень та захоплення ОДА на території Одеської та Харківської областей та Криму.
Також радник президента РФ спілкувався з представницею ватажка "Оплоту" Євгена Жиліна щодо виділення грошей на заворушення у Харкові.
Раніше Генеральна прокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ.