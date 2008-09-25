Литвин не прийшов на переговори про коаліцію «коаліцію трьох»
15:04, 25 вересня 2008Політика
4529 0
НУ-НС та БЮТ почали консультації
Розпочалися консультації щодо створення коаліції за участю БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.
Як передає кореспондент УНІАН, на консультаціях поки що відсутні представники Блоку Литвина.
Як повідомили журналістам представники БЮТ і Блоку Литвина, спочатку фракції БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” мають усунути протиріччя між ними, а вже потім до консультацій долучиться Блок Литвина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter