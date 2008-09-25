У БЮТ вирішили, шо угоду про «коаліцію трьох» підпишуть у вівторок?

Фракція БЮТ вважає, що до кінця понеділка має бути узгоджений до підписання документ щодо створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО.

«До понеділка до кінця дня ми повинні мати узгоджений документ готовий до підписання», – сказав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, фракція БЮТ готова підписати і коаліційну угоду, яка діяла між НУ-НС і БЮТ, але, додав він, йдеться про третього суб’єкта переговорів – Блок Литвина – і тому доцільніше підготувати новий документ.

Він зазначив, що фракція БЮТ готова підписати коаліційну угоду, яка діяла між двома блоками, хоч сьогодні, «щоб зняти всі підозри, що ведуться якісь інші переговори про створення коаліції».

І.КИРИЛЕНКО також повідомив, що троє представників від фракцій БЮТ і НУ-НС сьогодні узгоджуватимуть порядок денний на завтрашнє засідання. За його словами, БЮТ і НУ-НС направлять лист до фракції Блоку Литвина із пропозицією долучитися до процесу узгодження питань порядку денного на завтра.

Також він сказав, що завтра будуть продовжені консультації щодо створення коаліції.

Перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, у свою чергу, зазначив, що сторони домовилися, що залишать «в стороні будь-які інформаційні війни, образи».

У той же час він додав, що деякі представники фракції НУ-НС зазначили, що не можуть гарантувати, що цього дотримуватиметься Секретаріат Президента.