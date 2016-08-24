Медведчук: Де-юре анексований Крим є частиною України, але очікувань на його повернення немає

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Медведчук, кум президента РФ Володимира Путіна та один з учасників гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську, передає Українська правда.

Політик звинуватив українську владу в тому, що вона сама відштовхнула від себе мешканців півострову, що нібито й спонукало їх погодитися з анексією.

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"Якби влада України хотіла повернути Крим, вона би не обмежувала постачань електрики (з материка на півострів) та водопостачання, не оголошувала би економічну блокаду. Не було би припинення залізничного сполучення, вантажних і пасажирських перевезень", - заявив Медведчук, повторюючи пропагандистську риторику Кремля.

Говорячи про окупований проросійськими бойовиками Донбас, Медведчук заявив, що українська сторона має "досягти консенсусу" безпосередньо з керівництвом бойовиків ("ДНР" та "ЛНР"), оскільки, за його словами, "немає іншого шляху для повернення цих території".

"Є ще один спосіб, але це нереально - українська армія має перейти у наступ і захопити ці території силою. Але ні Вашингтон, ні Брюссель не дозволить Україні зробити це", - заявив він.

Також Медведчук заявив, що його стосунки з президентом РФ Путіним допомагають йому "допомогати інтересам (України)".

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"Я використовую їх всюди, де це можливо, наприклад, щоб домагатися припинення війни на Донбасі", - запевнив він і додав, що його позицію "Донбас є частиною України" розділяє і Путін, який "каже, що на Донбасі має бути мир".

Однак, як зазначає видання, за два дні після інтерв'ю журналісти стали свідками порушення "режиму тиші" бойовиками, відвідавши лінію розмежування на Донбасі у Мар'їнці на Донеччині.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.