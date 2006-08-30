Ключковський думає, що уряд Януковича забіг далі, ніж міг забігти

Представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ переконаний, що Кабінет міністрів не має права зменшувати повноваження глави держави.

Як повідомляє прес-служба партії "Наша Україна", за словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, “не Кабінет міністрів визначає, як діє Президент України. Те, що Кабмін залишається підконтрольним Президентові України, випливає з тексту Конституції України. Я хочу нагадати, що Україна не стала парламентською республікою після конституційної реформи, вона залишається парламентсько-президентською республікою, а це означає, що Президент має вплив на органи влади, і насамперед на органи виконавчої влади. І тому для здійснення своїх повноважень, у межах цих повноважень він повинен мати право давати свої доручення міністрам. Він це право має, і Кабінет міністрів не може це право у нього відібрати”.

“Вони забігли значно далі, ніж могли забігати, тому що нова редакція Конституції не робить Україну парламентською республікою, вона її робить парламентсько-президентською, а це означає, що Президент зберігає цілий ряд своїх повноважень”, – ще раз наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомила сьогодні газета "Комерсант-Україна", 29 серпня на спільному засіданні трьох урядових комітетів під керівництвом Миколи АЗАРОВА було ухвалено рішення щодо скорочення повноважень Президента у зв`язку з положеннями нової редакції Конституції.

Кабінет Міністрів зменшив повноваження Президента, заборонивши йому давати доручення уряду.