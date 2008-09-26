Ющенко відкрив засідання РНБО - більша частина пройде у закритому режимі

Бо питання надто чутливі...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав засідання Ради національної безпеки та оборони України. Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання, Президент зазначив, що сьогодні розглядатимуться питання НАК «Нафтогазу», Міністерства оборони і питання боєздатності країни. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що більша частина засідання відбуватиметься у закритому режимі, оскільки питання, що розглядатимуться, – надто чутливі.

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