Бютівець скаржиться, що депутати «стоять у черзі, щоб подзвонити»

Деякі депутати з фракцій Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів мають проблеми з виходом на міжнародну телефонну лінію.

Про це газеті “Коммерсант-Украина” (№ 171 від 26 вересня 2008 року) заявили народні депутати Валерій ПИСАРЕНКО (фракція БЮТ), Андрій ШКІЛЬ (фракція БЮТ) і Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів).

За інформацією газети, першим про відключення виходу на міжнародну лінію повідомив під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій Т.ЧОРНОВІЛ.

У свою чергу, А.ШКІЛЬ розповів виданню, що коштів, виділених апаратом Верховної Ради на телефонні переговори членів комісій, що займаються міжнародними зв`язками, було недостатньо для оплати всіх розмов депутатів цих комісій, тому багато хто з них позбувся виходу на міжнародну лінію.

«Вісімка» тепер працює лише у голів постійних комітетів, а депутати та їхні помічники стоять в черзі, щоб подзвонити», – повідомив В.ПИСАРЕНКО.

А.ШКІЛЬ і В.ПИСАРЕНКО винним в ситуації, що склалася, називають Президента Віктора ЮЩЕНКА, який, за словами В.ПИСАРЕНКО, хоче стати «єдиним органом влади». При цьому А.ШКІЛЬ зазначає, що проблеми з фінансуванням виникають наприкінці кожного фінансового року, а В.ПИСАРЕНКО стверджує, що їх виникнення «співпало з розпадом демократичної коаліції».

Втім, багато однопартійців Т.ЧОРНОВОЛА вважають, що у відключеннях винуватий не глава держави, а самі депутати.

«Мені така проблема невідома, оскільки я не користуюся парламентськими телефонами. Тільки своїм власним. Думаю, представники БЮТ і ПР у змозі самі оплачувати свої телефонні переговори», – заявила газеті народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).

«Якщо не займатися в комітетах своїми партійними справами, то коштів, що виділяються на телефонний зв`язок, достатньо. Але депутати від НУ-НС, як правило, суміщають комітетську і партійну діяльність», – говорить народний депутат Василь ХАРА (фракція ПР).

При цьому, як стало відомо «Коммерсанту», в парламентському комітеті з питань європейської інтеграції, очолюваному Борисом ТАРАСЮКОМ (фракція НУ-НС), з міжнародним телефонним зв`язком все гаразд.