Імідж України і Ющенка на Заході погіршився

Депутат Європейського парламенту від Польщі, керівник делегації Європарламенту в Комітеті з питань парламентського співробітництва Україна-ЄС Марек СІВЕЦЬ вважає, що імідж України і Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Заході погіршується.

Про це він заявив в інтерв’ю “Газеті по-українськи”.

“Частково позитивний імідж України та її Президента на Заході втрачено, проте демократія в Україні таки є”, - зазначив євродепутат.

Коментуючи, як у Європі сприйняли призначення на посаду прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, він сказав, що західні політики та експерти зараз “дуже обережно ставляться до декларацій та обіцянок В.ЯНУКОВИЧА”. “Дехто до певної міри асоціює нового українського прем’єра з фальсифікаціями на виборах 2004 року”, - додав він.

М.СІВЕЦЬ вважає, що далі все “залежатиме від співпраці Віктора ЮЩЕНКА та Віктора ЯНУКОВИЧА”. Депутат Європарламенту бачить два варіанти розвитку подій: «Перший – два лідери бачитимуть у нинішній політичній ситуації шанс домовитися про співпрацю. Другий – ЯНУКОВИЧ і ЮЩЕНКО змагатимуться між собою», причому другий шлях “збільшить розкол у державі”.

Торкаючись процесу формування правлячої коаліції в Україні, М.СІВЕЦЬ заувадив, що Захід так і не зрозумів, “чому не відбулася помаранчева коаліція”, а рішення лідера Соцпартії Олександра МОРОЗА “викликало багато запитань і у європейських соціалістів, і в Соцінтерні” (сам М.СІВЕЦЬ є представником лівих сил - він входить до Союзу лівиці демократичної Польщі - SLD). Проте згодом, як зазначив депутат Європарламенту, час показав, що “тільки широка коаліція змогла дати поштовх для створення нового уряду”. Зважаючи на те, що новий уряд підтримав Президент В.ЮЩЕНКО, М.СІВЕЦЬ вважає, що можна сподіватися, “що такий експеримент для країни стане успішним”.

На думку депутата Європарламенту, “українські соціалісти несуть відповідальність за свій вчинок”, тому мають усе зробити для того, “аби в подальшому він пішов лише на користь державі”.

Натоміть, як сказав М.СІВЕЦЬ, “увага Заходу до Юлії ТИМОШЕНКО зараз значно більша, ніж до двох інших політичних лідерів” – ЮЩЕНКА та ЯНУКОВИЧА, проте, “її (Ю.ТИМОШЕНКО) опозиційна роль може спричинити розкол у країні”. На думку депутата Європарламенту, якщо уряд В.ЯНУКОВИЧА працюватиме ефективно, то Ю.ТИМОШЕНКО “матиме великі проблеми”, якщо ж «будуть сварки та суперечки, то це значно зміцнить її політичні позиції”.