Тимошенко візьме участь у церемонії вшанування жертв Бабиного Яру

Про це повідомила прес-служба Кабміну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у понеділок, 29 вересня, о 10.00 візьме участь у церемонії покладання квітів до монумента жертвам трагедії Бабиного яру. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів. Акредитація представників ЗМІ триває за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71, 8 067 468-46-62.

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