Тимошенко візьме участь у церемонії вшанування жертв Бабиного Яру
00:23, 27 вересня 2008Політика
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Про це повідомила прес-служба Кабміну
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у понеділок, 29 вересня, о 10.00 візьме участь у церемонії покладання квітів до монумента жертвам трагедії Бабиного яру.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.
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