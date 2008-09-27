Чернігівська облрада знову намагалася "скинути" губернатора

Депутати Чернігівської обласної ради зробили другу невдалу спробу висловити недовіру голові обласної державної адміністрації Володимиру ХОМЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, питання про недовіру керівнику ОДА було включено до порядку денного сесії обласної ради, що відбулася 26 вересня, шостим з 38-ми.

Під час розгляду це питання викликало жваву дискусію. Депутати вкотре звинуватили голову облдержадміністрації у неосвоєнні коштів державних субвенцій та неналежному контролі за виділенням землі у Чернігівській області, особливо в Чернігівському та Козелецькому районах.

У своєму виступі В.ХОМЕНКО пообіцяв врахувати окремі зауваження депутатів і закликав облраду до спільної конструктивної діяльності в освоєнні коштів, виділених з державного бюджету.

Депутатам облради знову не вистачило голосів для висловлення недовіри губернатору. Підтримали це рішення у ході таємного голосування 40 депутатів. Всього взяли участь у голосуванні 50 депутатів облради із 70 присутніх.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня депутати обласної ради на позачерговій сесії розглядали питання про недовіру В.ХОМЕНКУ. Тоді це рішення підтримали 43 депутати, а для висловлення недовіри необхідна підтримка двох третин депутатського корпусу.

Чернігівська обласна рада налічує 90 депутатів.