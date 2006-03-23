У Мінську відбувся суд над українцями

Трьох білоруських журналістів і громадянина України було засуджено за минулу добу в судах Мінська за участь у несанкціонованій акції на Жовтневій площі столиці Білорусі, повідомляє Газета.Ру.

Як поінформували в районних судах Мінська, на 10 діб засуджено двох співробітників білоруських ЗМІ, співробітника російського ЗМІ - на 15 діб. Усі вони громадяни Білорусі.

У посольстві України в Білорусі повідомили, що суд Фрунзенського району засудив на 15 діб громадянина України Андрія ЛЮБКА, затриманого вночі з 20 на 21 березня. Водночас ще п`ятьох громадян України, які були затримані і засуджені до 10 діб арешту за участь у несанкціонованій акції опозиції, буде ще до кінця сьогоднішнього дня депортовано з Білорусі.