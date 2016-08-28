Голови МЗС Німеччини, Польщі і Франції наполягають на деескалації конфлікту на Донбасі
22:24, 28 серпня 2016Політика
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Глави Міністерств закордонних справ Німеччини, Польщі і Франції Франк-Вальтер Штайнмайер, Вітольд Ващиковський і Жан-Марк Еро відповідно наполягають на деескалації конфлікту на Донбасі.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні пресс-служби МЗС Німеччини, передає РБК-Україна.
Як повідомляється, глави зовнішньополітичних відомств трьох країн сьогодні, 28 серпня 206 року, провели зустріч в Німеччині.
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"Ми повинні продовжувати прагнути до деескалації конфлікту, до дотримання режиму припинення вогню і політичного компромісу - для цього нам потрібна готовність конфліктуючих сторін йти на компроміс", - сказав Штайнмаєр.
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