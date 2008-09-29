Литвин знає, що Тимошенко та Ющенко один з одним не розмовляють

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не хоче коаліції у складі блоку «Наша Україна – Народна самооборона», Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав під час «прямої телефонної лінії» в газеті «Комсомольская правда в Україні».

За словами В.ЛИТВИНА, «судячи з усього, Президент її не хоче».

Він також зазначив, «Президент і прем`єр між собою не розмовляють».

В.ЛИТВИН вважає, що сьогодні глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО готова йти на поступки, і свідоцтвом цього є відмова фракції БЮТ від подолання вето на ряд законів, ухвалених у парламенті і заветованих Президентом.

За словами В.ЛИТВИНА, у Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні «є синиця в руках, навіщо їй журавель у небі». Водночас, зазначив він, однією з головних цілей можливих дострокових парламентских виборів є «недопущення Ю.ТИМОШЕНКО до поста прем`єр-міністра України».

Крім того, В.ЛИТВИН заявив про готовність фракції Блоку Литвина формалізувати коаліцію. За його словами, до цього 80% законів приймалося завдяки фракції Блоку Литвина, оскільки у БЮТ і НУ-НС не завжди вистачало голосів. Він також сказав, що переговори про створення коаліції у складі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина знаходяться на етапі консультацій.

За словами В.ЛИТВИНА, у суботу він зустрічався з Ю.ТИМОШЕНКО, і ще раз продемонстрував готовність до створення коаліції «трьох».

Політик підкреслив, що готовий до створення коаліції, але всі його старання «розбиваються об стіну глухого нерозуміння, оскільки Президент і прем`єр між собою не розмовляють».

«Я готовий прихилити небо, але руки під них підкласти не можу, тому що вони здорові, відповідальні люди», - підкреслив В.ЛИТВИН.