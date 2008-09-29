У МЗС знають, що вчора на захопленому піратами судні Faina помер моряк

На сьогодні немає офіційної інформації про місцезнаходження екіпажу вантажного судна “Faina”, серед членів є громадяни України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

“Джерела, які наближені до так званих інформаційних агентств піратів, засвідчують, що члени екіпажу є на судні, їм не загрожує жодна небезпека, вони забезпечені продуктами харчування і перебувають у задовільному стані”, - сказав він. За словами В.КИРИЛИЧА, немає відомостей про те, хто є членами екіпажу, і через це неможливо встановити з ними контакт.

Відповідаючи на запитання щодо суми викупу, який вимагають пірати, В.КИРИЛИЧ зазначив, що це питання не є предметом дипломатичних переговорів.

“Диппереговори не мають собі за предмет питання суми викупу або щось подібне до цього. Якщо і ведуться переговори в контексті викупу чи не викупу та суми, то між іншими суб’єктами, які ведуть переговори”, - додав він.

В КИРИЛИЧ також повідомив, що уряд Кенії звернувся по допомогу до кількох впливових країн світу, які мають знання, досвід і практику проведення операцій зі звільнення заручників.

Крім того, сьогодні в Кенії проведено урядову нараду і ще раз доручено міністерству оборони виробити оптимальний механізм звільнення заручників.

В.КИРИЛИЧ також зазначив, що у кенійських ЗМІ “нерідко звучать акценти з розмежування особливої уваги кенійського уряду до звільнення вантажу і з іншого боку - до членів екіпажу”. Речник повідомив, що сьогодні також були проведені переговори компанії-власника судна з місцевими урядовими і неурядовими установами з метою вжиття заходів зі звільнення заручників.

Крім того, В.КИРИЛИЧ зауважив, що існує суперечлива інформація про члена екіпажу судна, який помер учора. “Абсолютно немає єдиного твердження і єдиної думки з цього питання. З одного боку йдеться про те, що це громадянин РФ, але немає чіткої відповіді, чи був він капітаном”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно “Faina” під прапором Белізу (українська компанія - менеджер судна “Tomax Team Inc.”), до складу екіпажу якого входять 17 громадян України (капітан корабля – громадянин України), троє громадян Російської Федерації, один громадянин Латвії (всього 21 особа).

26 вересня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підтвердив, що на борту захопленого піратами судна “Faina” було 33 проданих Україною танки Т-72 та інше озброєння. Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що все це озброєння продавалося державною компанією «Укрспецекспорт» відповідно до міжнародних угод.