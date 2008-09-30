Литвин бачить, що приспічило і пропонує витягнути карти з-під столу

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН закликав парламентські фракції відмовитись від ультиматумів і поки що не розглядати питання, які роз’єднують парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сесії Верховної Ради.

За його словами, головне, що сьогодні має об’єднати політичні сили в парламенті – це «відмова від ультиматумів».

«Я переконаний, що спроба диктувати комусь умови, це є неприйнятна позиція», - сказав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що створення коаліції на сьогодні є «малоймовірним, але поки що можливим».

За його словами, в такій ситуації коаліцію необхідно розглядати «як інструмент реалізації тієї політики, яка потрібна країні».

Депутат закликав відкласти рішення, які розколюють парламент, «і не сприймаються українським народом, до кращих часів».

За його словами, такі рішення необхідно розглядати тоді, «коли ми порозумнішаємо, буде в нас бажання найти компроміс».

Також В.ЛИТВИН підкреслив, що якщо «вже сьогодні прийнято рішення – і не в стінах Верховної Ради – про те, що треба країну зводити на вибори», то про це слід відверто сказати. «Давайте всі ці карти витягнемо з-під столу», - сказав він.

За словами депутата, в такому випадку мають бути прийняті зміни до виборчого законодавства, які дозволять провести чесні прозорі вибори.

Він ще раз наголосив, що його фракція виступає проти проведення дострокових виборів. «Але якщо приспічить, якщо немає волі, то давайте приймемо основоположні рішення», – заявив він.

Крім того, В.ЛИТВИН вважає, що те, що сьогодні «вже наперед говорять про результати виборів», свідчить, «що абсолютно жодної демократії в Україні немає».