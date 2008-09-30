Короля й королеву Швеції зустріли артилерійськими залпами

У Києві відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Королем Швеції КАРЛОМ XVI ГУСТАВОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, глава Української держави разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО привітав Короля та Королеву Швеції СІЛЬВІЮ на площі перед Секретаріатом Президента.

Військовий оркестр виконав гімни обох країн, пролунав традиційний для візитів зі статусом державних салют націй - 21 артилерійський залп, який за старовинною традицією символізує дружність намірів сторін. Лідери країн обійшли стрій воїнів почесної варти.

Церемонія завершилася взаємним представленням офіційних делегацій України та Швеції. З української сторони у церемонії взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Після завершення урочистої церемонії у Будинку Городецького розпочалася зустріч подружжя ЮЩЕНКІВ з Королем Швеції і Королевою СІЛЬВІЄЮ.

Крім цього, сьогодні відбудуться українсько-шведські переговори за участю Президента України і Короля Швеції, за результатами яких вони зроблять заяви для представників ЗМІ.

Сьогодні В.ЮЩЕНКО та Король Швеції з дружинами також покладуть квіти до Меморіалу пам`яті жертв Голодомору в Києві.

У рамках свого візиту в Україну Король та Королева Швеції сьогодні відвідають разом з Президентом України і його дружиною Національний заповідник «Софія Київська», а у середу, 1 жовтня, - Національну оперу України.

1 жовтня також заплановано участь Президента України та Короля Швеції у відкритті українсько-шведського бізнес-форуму та виставки «Перехрестя історії».

Як повідомлялося, 30 вересня - 3 жовтня Король Швеції КАРЛ XVI ГУСТАВ та Королева СІЛЬВІЯ здійснюють державний візит до України. У рамках візиту Король і Королева Швеції планують провести низку зустрічей з керівництвом нашої держави, а також відвідати Херсонську область і Автономну Республіку Крим.