Черновецький раніше мав проблему, але тепер перед усіма вибачився

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який за результатами виборів набрав більшу кількість голосів виборців на виборах Київського міського голови, підкреслює, що він вибачився перед усіма, кому завдав душевних переживань.

Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, чи є такі люди, перед якими йому хотілося б вибачитися.

«Перед усіма вже вибачився. Раніше я мав проблему… це багато років тому було. Сьогодні перед усіма вибачився. Я сказав, вибачте, якщо я комусь завдав якихось душевних переживань», - сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також висловив упевненість, що з кожним днем його підтримує все більше й більше киян.

На запитання журналіста, чи впевнений він на 100%, що за нього велика частина киян, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Я 100% упевнений, що з кожним днем за мене готові боротися, не просто голосувати, все більше киян. Тому що я для них, завдяки тому, що ви тут присутні, й багато каналів, які мене повністю блокували під час моєї видатної політичної діяльності, показують. Сьогодні я прорвав блокаду. Моє обличчя, сподіваюся, й мої слова – найголовніше, якщо це не вирізатиметься».