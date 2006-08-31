У Омельченка багато запитань до Ющенка, Мороза і ЦВК

Колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає безпідставними та неправомірними рішення Центральної виборчої комісії про продовження для новообраного Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термінів реєстрації народним депутатом.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

“На якій підставі ЦВК продовжила термін до 1 вересня ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ мати право бути народним депутатом? Підстав нема в ЦВК. Друге - на якій підставі ЦВК 29 серпня приймає рішення – до 1 грудня продовжити право ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ стати народним депутатом?”, - підкреслив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

А якби 450 депутатів, яких сьогодні на одного менше, знайшли причину, щоб не зареєструватися, то і нової Верховної Ради не було б. Навіть не треба всіх 450, достатньо половині не зареєструватися. Одного бізнес цікавив би, другий хотів би побути міністром або по іншим причинам. Питання? Питання”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На його переконання, вище керівництво держави мало б відреагувати на дії ЦВК.

“Я знаю систему влади за 10 років, очолюючи її в Києві при трьох Президентах і 12-ти головах уряду. Без відома або Президента, або голови уряду, або голови Верховної Ради ЦВК ніколи б не прийняла такого повного неправомірного рішення”, - сказав екс-мер. На його переконання, Президент ЮЩЕНКО, як гарант Конституції, мав втрутитися в цю ситуацію і не допустити порушень.

“Якщо Президент не виконує своїх обов’язків як гарант Конституції, або голова уряду новий не встиг ще визначитися, то в мене питання до голови ВР Олександра МОРОЗА - де регламентний комітет і чому ВР проковтнула пілюлю першу від ЦВК? І невідомо, чи проковтне пілюлю другу – рішення ЦВК від 29 серпня...”, - додав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він вважає, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ намагається продовжити термін реєстрації народним депутатом, оскільки боїться втратити депутатську недоторканність, бо має відповідати перед законом.

“Якщо ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ боїться втратити недоторканність народного депутата і продовжує термін депутатської діяльності, недоторканності, то на це він має всі обґрунтування. Тому що як тільки ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ втратить недоторканність народного депутата, він є підсудним за справи, які за ним є до виборів міського голови. Він про це краще знає, ніж всі ми разом взяті”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомлялося, ЦВК 29 серпня оголосила про продовження для Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО терміну реєстрації народним депутатом України до 1 грудня.

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ учора (28 серпня) подав до ЦВК заяву з проханням продовжити термін реєстрації, а також надав додаткові документи, що свідчать про поважну причину для такого прохання, – ще не закінчилися судові розгляди за результатами виборів мера Києва», - сказав представник прес-служби ЦВК.

Відповідно до законодавства України, депутатську вакансію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до 1 грудня не може зайняти жоден із кандидатів у депутати, який іде одразу за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у списку блоку «Наша Україна».

У травні ЦВК вже продовжувала для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом до 1 вересня на підставі його заяви.

Разом з тим 29 серпня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір залишатися на посаді Київського міського голови весь відведений законодавством термін - до 2011 року.