Андрієвський: чому при "фантастичному" бюджеті Черновецький піднімає ціни?

Київ вступив у серйозну кризу. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський. На переконання політика, підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті, дозвіл на який вчора дала більшість Черновецького, – яскраве свідчення цього. Симптоми кризи – і підвищення ціни на хліб, і розпочатий процес збільшення вартості комунальних платежів.

«Призначити бютівця Зінченка головою робочої групи з транспорту, щоб потім зробити його крайнім за підвищення цін – гарна вигадка оточення Черновецького, - вважає Дмитро Андрієвський. – Але вона не знімає відповідальності зі столичної державної адміністрації та її керівництва. Адже питання тарифів перебуває у компетенції саме адміністрації. І ті кияни, яких на фоні тотальної фінансової кризи столична влада де-факто кинула напризволяще, мають знати, що персональну відповідальність за всі їхні біди несе Черновецький».

За словами Дмитра Андрієвського, його політична сила наполягатиме на проведенні незалежного аудиту стану фінансів у столиці, із залученням солідних європейських фахівців. Адже сьогодні столичний бюджет не виконується, а можливості отримати позику, щоб залатати бюджетні діри, сумнівні. «Виникає дивна ситуація: раніше, за так званих «маленьких» бюджетів, грошей у Києві вистачало на все. А сьогодні, за «фантастичного» бюджету Черновецького, коштів не вистачає навіть на елементарні соціальні програми. Це є ознакою або некомпетентних, або зумисне шкідливих дій нинішньої влади. Саме тому ми наполягаємо на аудиті», - підсумовує Андрієвський.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка та лідером Української селянської демократичної партії