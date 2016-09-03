Могеріні пропонує обговорити, що ЄС може зробити для повної імплементації Мінських домовленостей
00:17, 03 вересня 2016Політика
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Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні пропонує обговорити, що Європейський Союз може зробити для повної імплементації Мінських домовленостей.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала у Братиславі перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.
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"Ми обговоримо з міністрами пропозиції, які я покладу на стіл: що ЄС може більше зробити для повного виконання Мінських домовленостей ", - повідомила Могеріні.
За її словами, міністри закордонних справ Німеччини та Франції поінформують про поточний стан справ. "І ми будемо говорити про те, як ми можемо більше допомогти в їхній роботі", - додала Могеріні.
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