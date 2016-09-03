Могеріні пропонує обговорити, що ЄС може зробити для повної імплементації Мінських домовленостей

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала у Братиславі перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

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"Ми обговоримо з міністрами пропозиції, які я покладу на стіл: що ЄС може більше зробити для повного виконання Мінських домовленостей ", - повідомила Могеріні.

За її словами, міністри закордонних справ Німеччини та Франції поінформують про поточний стан справ. "І ми будемо говорити про те, як ми можемо більше допомогти в їхній роботі", - додала Могеріні.