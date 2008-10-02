Росії вигідний «газовий шантаж» України - експерт

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вирушає сьогодні з візитом до Москви, де вона проведе переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Очікується, що однією з центральних тем стане ціна на газ. Зараз Україна сплачує майже 180 доларів за тисячу кубометрів. Російська сторона раніше не виключила, що ця сума може зрости більше, ніж удвічі.

Юлія Тимошенко сподівається на підписання довгострокової угоди, але визнала, що ціна російського газу наступного року може бути визначена пізніше. Згідно з урядовими директивами, Україна вимагатиме від Росії гарантований баланс газу в обмін на гарантії транзиту російського газу територією України до Європи. Ціна газу для України має визначатися за формулою і зростати до ринкової протягом кількох років. Тимошенко також повідомила, що врахувавши всі пропозиції президента, уряд ухвалив вийти на прямі поставки газу між "Газпромом" та "Нафтогазом України" та вивести українську газотранспортну систему за межі цих переговорів. Голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив сумнів у тому, що російська сторона підпише угоду з прозорою формулою визначення газової ціни. Експерт вважає, що Москві вигідніше щороку висувати щораз інші, в тому числі й політичні вимоги, застосовуючи „газовий шантаж“.